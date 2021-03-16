Бишкек, , 14:26 — REGNUM Всемирный банк планирует предоставить правительству Киргизии до $25 млн (1,8 млрд рублей) на приобретение за рубежом вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель офиса Всемирного банка в республике Навид Накви, передает «Kaktus.media».

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Отвечая на вопрос о том, какую именно вакцину разрешат закупить на эти деньги, представитель банка ответил, что любую одобренную Всемирной организацией здравоохранения.

Также он сообщил, что Всемирный банк планирует выделить $50 млн (3,6 млрд рублей) на реализацию в Киргизии проекта, который должен будет помочь киргизстанцам нивелировать проблемы, вызванные введением дистанционного обучения в школах и вузах из-за пандемии коронавируса.