Нижний Новгород, , 14:25 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 марта выявили 1621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 15 октября. Накануне было выявлено 1648 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 555 571 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 348 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 227, в Саратовской области — 165, в Пермском крае — 136, в Башкирии — 120, в Пензенской области — 115, в Ульяновской области — 101, в Кировской области — 100, в Удмуртии — 80, в Оренбургской области — 79, в Татарии — 49, в Чувашии — 39, в Мордовии — 37, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 102 581 случай, в Самарской области — 52 664, в Саратовской области — 52 370, в Пермском крае — 49 373, в Ульяновской области — 49 317, в Пензенской области — 40 415, в Оренбургской области — 38 808, в Кировской области — 38 322, в Башкирии — 30 679, в Удмуртии — 29 433, в Чувашии — 22 125, в Татарии — 18 782, в Мордовии — 18 493, в Марий Эл — 12 198.

Полностью выздоровели 501 835 жителей округа, за последние сутки выписаны 1913 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 11 489 человек, за минувшие сутки скончались 72 жителя Поволжья. Накануне умерли 45 жителей округа.

По-прежнему на 340 случаев расходятся данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 16 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 366 человек, в течение последних пяти суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 706 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 409 438 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 9 393 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 4 014 220 жителей России, за сутки выписаны 10 644 человека. 92 937 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 443 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 302 281 человек.