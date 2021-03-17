Ульяновск, , 08:33 — REGNUM В Ульяновской области планируют привить от COVID-19 около 60% населения, коллективный иммунитет в регионе может выработаться к 1 июля. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам заседания оперативного штаба.

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На оперштабе губернатор Сергей Морозов заявил, что приоритетом в рамках борьбы с коронавирусом «остаётся вакцинация взрослого населения региона».

«По нашим подсчётам, на коллективный иммунитет регион должен выйти к 1 июля», — отметил глава региона.

С начала пандемии в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 38 725 человек. По предварительным данным, к 15 апреля в день будут прививать 3870 человек, к 1 июня ежесуточно иммунизацией будут охватывать 6974 человек.

Ранее губернатор Сергей Морозов заявлял, что для избежания «очередной волны» COVID-19 «не менее 60% взрослого населения должны быть не восприимчивы к инфекции».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработали математическую модель вакцинации, состоящую из четырёх ключевых показателей, в числе которых — этапы вакцинации, динамика заболеваемости и возможные вспышки заражения.