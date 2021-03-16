Москва, , 14:22 — REGNUM Размер ключевой ставки Центрального банка России не отражает ситуацию в экономике страны, а процентные ставки по банковским вкладам не обеспечивают защиту сбережений граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«В течение последних нескольких лет Банк России планомерно понижал величину ключевой ставки в рамках таргертирования инфляции в размере 4%.

Особенно активно этот процесс проходил в 2020 году, когда размер ключевой ставки в течение первого полугодия был снижен с 6,25% до исторического минимума в 4,25%, на котором он находится до настоящего времени.

Однако в конце 2020 года из-за экономических последствий пандемии коронавируса, а также вследствие других причин уровень инфляции в стране стал стремительно расти, составив по итогам года 4,9%.

В начале 2021 года инфляция превысила 5% и пока еще сохраняется на этом уровне, продолжая медленно расти. Таким образом, текущий размер ключевой ставки не отражает ситуацию в экономике страны.

Процентные ставки по банковским вкладам и депозитам, ориентированные на ключевую ставку, не обеспечивают защиту сбережений граждан и предприятий от инфляции. Ситуации еще больше усугубляется за счет введения налогообложения доходов граждан по вкладам свыше 1 млн. руб.

В результате наблюдается отток средств с банковских вкладов и депозитов в поисках альтернативных инвестиций, способных дать больший доход, что в более долгосрочной перспективе может привести к сокращению банковской ликвидности, негативным образом повлияв на работу банковской системы и экономики страны в целом.

Таким образом, в экономике возникли предпосылки к изменению ключевой ставки в сторону увеличения. Банк России также допускает такую возможность. В частности, как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в начале марта «ЦБ придет к нейтральной ставке в 5−6% в течение трех лет».

Однако в последнее время усилились разговоры о том, что указанного уровня ключевая ставка может достичь уже к концу текущего года. Несомненно, в ближайшее время стоит ожидать увеличение размера ключевой ставки.

Но, скорее всего, Банк России будет это делать постепенно и не быстро, учитывая то, что влияние данного инструмента денежно-кредитной политики на экономику имеет временной лаг. На темпы изменения размера ключевой ставки несомненно будет оказывать влияние ситуация с инфляцией в стране.

Скорость данного процесса будет зависеть от того, насколько меры, предпринимаемые правительством РФ на стабилизацию и снижение уровня инфляции окажутся эффективными и приведут к ожидаемым результатам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, ЦБ РФ до конца 2021 года может поднять ключевую ставку до 6%.

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