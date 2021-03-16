Токио, , 14:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan проводит испытания нового двигателя для модернизированного Nissan X-Trail. Об этом изданию Motor1 сообщил официальный представитель марки Джош Клифтон.

Обновлённый X-Trail получит турбированный трёхцилиндровый мотор рабочим объёмом 1,5 литра, в котором будут применяться новые технологии. Автопроизводитель пока не сообщает все подробности об этом моторе. На данный момент известно, что двигатель будет агрегатироваться с восьмискоростной автоматической трансмиссией. Привод у рестайлингового X-Trail будет как передний, так и 4×4.

«Мы планируем небольшую экспериментальную программу новой трансмиссии на Nissan Rogue (X—Trail) 2021 года», — заявил Клифтон.

Согласно документации Агентства по охране окружающей среды США (EPA), расход топлива нового мотора с передним приводом будет равен 6,36 л на 100 км на трассе и 7,84 л на 100 км в городе. Что же касается полноприводной версии, то она будет сжигать 6,36 бензина в городе и 6,53 литра на 100 км на трассе.

Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году российские автолюбители приобрели 56 352 автомобиля марки Nissan. Это на 13% меньше, чем в 2019 году.

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