Астрахань, , 14:20 — REGNUM Начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России Ильдару Саидову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ

В августе 2019 года суд в Астрахани за несоблюдением таможенной процедуры арестовало судно «Генрих Гасанов» ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». По версии следствия, Саидов превысил свои должностные полномочия и дал письменное распоряжение на отход судна в Иран. Из-за этого с фирмы невозможно было взыскать наложенный судом штраф в размере более 83 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о задержании Саидова появилась 15 марта. Следственный комитет собирается ходатайствовать о заключении его под стражу.

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