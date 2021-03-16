Кострома, , 14:36 — REGNUM Сделать прививку от коронавируса «за партой» на данный момент захотели лишь 30 студентов Костромского государственного университета (КГУ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила проректор КГУ по развитию социокультурной среды и воспитанию Ольга Скрябина.

Костромской государственный университет Официальная группа КГУ «ВКонтакте»

Всего в вузе обучается 8 тысяч студентов, 3,3 тысячи из них получают образование очно. По словам Скрябиной, небольшой процент желающих можно объяснить тем, что многие учащиеся КГУ уже сделали прививки самостоятельно. Однако, назвать процент привитых студентов в вузе затруднились.

«На данный момент сделать прививку в мобильном пункте вакцинации в стенах КГУ захотели 30 студентов. Но в процессе опроса многие студенты говорили, что уже привились сами в поликлиниках по месту жительства и тому подобное. К сожалению, данных по тем, кто привился самостоятельно, у нас нет», — сказала Ольга Скрябина.

Как ране писало ИА REGNUM, организовать работу выездных бригад вакцинации в стенах КГУ департаменту здравоохранения области предложило руководство вуза. Предполагалось, что возможность сделать прививку без отрыва от учебного процесса вызовет больший энтузиазм у студентов. Предварительно были названы три места, где будут работать мобильные бригады медиков — главный корпус КГУ на улице Дзержинского, в корпус В1 по улице 1 Мая и корпусе Института педагогики и психологии в посёлке Новом. Начать прививать студентов планировалось в феврале 2021 года, но процесс перенесли на месяц позже объявленных сроков — с 16 марта 2021 года. Организовать приезд мобильной бригады к студентам планируется также в апреле.

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