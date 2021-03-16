Копейск, Челябинская область, 16 марта 2021, 14:20 — REGNUM В Челябинской области директор одного из ООО города Копейска стала фигуранткой уголовного дела о невыплате зарплаты. Основанием послужили материалы прокуратуры, сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, зарплата не выдавалась в августе 2020-го — феврале 2021 года. Размер задолженности перед работниками превысил 4 млн рублей.
Сейчас по делу идут необходимые следственные действия. Также принимаются меры к погашению задолженности.