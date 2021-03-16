Москва, , 14:19 — REGNUM С точки зрения экономической целесообразности, вложение средств в американские государственные облигации выгодно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что Россия увеличила вложения в облигации США.

«В мировом сообществе эти активы расцениваются как высококачественные. В условиях нестабильности 2020 года вложения в US Treasuries в целом выросли. Почти 60% их общей величины — вложения правительств и центральных банков. В портфельной структуре Банка России доходность портфеля валютных активов в долларах — одна из самых высоких, превышает установленное для него нормативное значение почти на 40%. Российская сторона выигрывает при размещении средств в долларовых активах и на понижательном тренде курсовой динамики рубля», — сказала Воронкова.

Привлекательным, по ее словам, является и рост доходности, который в настоящее время наблюдается на рынке американских государственных облигаций.

«Это позволяет компенсировать потери инвесторов от других вложений 2020 года, — сказала Воронкова. — Однако в условиях непростых отношений РФ и США мегарегулятору не стоит гнаться за доходностью. Нужно более тщательно взвешивать риски неэкономического характера и искать альтернативные направления вложений государственных валютных активов».

Например, как пояснила Воронкова, можно вкладываться в относительно стабильные активы в австралийских и канадских долларах, а также задуматься о расширении практики вложений валютных активов в развитие национального рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что доходность американских государственных ценных бумаг выросла, что сделало их довольно привлекательными для вложений.

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