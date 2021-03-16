Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Один из пунктов вакцинации от коронавируса, открытых в конце февраля в торговых центрах Санкт-Петербурга, прекратил свою работу. Причиной называется малая посещаемость прививочного пункта. Это происходит на фоне снижения темпов вакцинации.

Баннер о вакцинации в одном из ТЦ Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По сообщению издания «Фонтанка», закрылся пункт вакцинации в торговом центре «Маршал» на Северном проспекте Петербурга, который работал с 24 февраля. Желавшим вакцинироваться в этом месте рекомендуют обращаться в ближайшую городскую поликлинику №97 на улице Кустодиева.

По данным источника, решение о закрытии пункта в ТЦ было принято совместным решением медиков и администрации ТЦ из-за низкой посещаемости.

При этом остальные пункты в других торговых центрах продолжают свою работу.

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Напомним, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 307 609 человек. Из них 202 069 полностью завершили цикл вакцинации. Темпы вакцинации, особенно первичной, в последние дни резко упали. Во многих прививочных пунктах возник дефицит первого компонента вакцины «Спутник V». Как обещают власти, в ближайшие дни Петербург получит новую партию вакцины.

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