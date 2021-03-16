Москва, , 14:21 — REGNUM Доходы бюджета Подмосковья по итогам 2020 года увеличились на 2,5%. Об этом 16 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев дорожил президенту России Владимиру Путину.

Добиться пусть небольшого, но роста удалось за счет высокой диверсификации региональной экономики, отметил Воробьев. В то же время обычно ежегодный прирост бюджетных доходов Подмосковья составлял порядка 8%.

Тем не менее, существующие налоговые и неналоговые поступления позволили сохранить в Подмосковье все социальные проекты, в том числе по строительству социальных объектов. Например, в 2020 году в области было введено в эксплуатацию 32 школы, а в 2021 году это число должно возрасти до 39. Подобные меры необходимо, так как Подмосковье занимает первое место в России по приросту населения, уточнил губернатор.

«Регион растёт, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80−90 тысяч, следующие годы также мы будем расти», — сказал Воробьев.

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