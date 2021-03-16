Москва, , 14:20 — REGNUM Решение о продлении приостановки авиационного сообщения с Великобританией до 16 апреля включительно принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 марта сообщили журналистам в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Великобританией было прервано 22 декабря 2020 года из-за распространения на британской территории нового штамма коронавируса, и с тех пор оно несколько раз продлевалось.