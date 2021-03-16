Москва, 16 марта, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о возможности назначения административного наказания в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного регионом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Штраф

При этом минимальное пороговое значение административного штрафа, при котором возможно назначение штрафа ниже низшего предела, понижено для граждан с 10 тыс. до 4 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 50 тыс. до 40 тыс. рублей.

Предлагается предусмотреть возможность назначения юрлицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного санкцией соответствующей статьи (части статьи) закона субъекта РФ об административных правонарушениях.