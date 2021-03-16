Москва, , 16:06 — REGNUM Одна из ключевых вещей в работе в небольших стартапах, которая нравится людям, — это плоская структура управления. Вместо того, чтобы представлять свои идеи руководителю, вы можете сосредоточиться на воплощении их в жизнь. Когда вы — весь отдел маркетинга или единственный мобильный разработчик, вам просто не нужно проводить десятки встреч. В большинстве случаев вы знаете, что происходит в компании, просто придя на работу. Для многих людей такая автономия приводит к повышению уровня ответственности и возможности для расширения карьеры.

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор Личный архив

Вместе с IT-бизнесменом и международным инвестором Рустамом Гильфановым разбираемся, как сделать карьеру в стартапе, не имея формальной «лестницы», по которой можно подняться.

Стратегия №1. Присоединяйтесь к растущей компании

Это наиболее очевидный подход: если вы присоединитесь к компании, которая быстро растет и меняется, вероятно, появится больше возможностей для новых ролей и новых обязанностей. Задавайте вопросы, которые дадут вам представление о траектории развития компании: какова ситуация с финансированием? Каковы цели компании по продажам и доходам? Каков план найма на следующие 12 месяцев? Как руководство видит, что ваша роль меняется с течением времени? Если вы новичок, это может быть особенно важно, поскольку вы можете начинать с должности с младшего внутреннего инженера с целью стать руководителем отдела кадров или DevOps-инженером.

Стратегия №2. Будьте честны в своих целях

Худшее, что вы можете сделать на любой работе, — это молчать о своих карьерных целях. Вы хотите в конечном итоге управлять командой? Сообщите о ваших планах основателям компании и спросите, что вы можете сделать для этого. Затем постарайтесь регулярно проверять свой прогресс.

Кроме того, четко определите, какой тип продвижения важен для вас. Возможно, вам нужно больше ответственности и новых проектов, или вы можете просто захотеть получить лучшую должность, которую заработаете по прошествии определенного периода времени.

Стратегия №3. Будьте лидером

Даже если вы не управляете командой, есть много возможностей возглавить растущую компанию. Проявляйте инициативу, чтобы помочь компании быстро набрать обороты. Вместо того, чтобы ждать указаний от менеджера, составьте план того, как, по вашему мнению, лучше всего потратить собственное время. Доказательство того, что вы можете сделать окружающих более продуктивными, и стратегическое планирование докажет, что вы подходите для этой работы, когда вашей компании действительно нужна структура управления.

Наем и удержание лучших сотрудников — цель любой управленческой команды стартапа. Поскольку так много компаний конкурируют за таланты по всему миру с большим количеством стартапов, ваша компания, скорее всего, сделает все возможное, чтобы сделать вас счастливым.

Краткая биографическая справка. Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор. Родился 6 января 1983 года в маленьком поселке Басим Пермской области в семье военного и учительницы. В 2006 году вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.