Красноярск, , 14:17 — REGNUM Правительство Красноярского края одобрило величину прожиточного минимума, которая будет применяться при оказании мер соцподдержки до конца 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в краевом министерстве экономики и регионального развития.

Уточняется, что до конца года величина прожиточного минимума в среднем по региону устанавливается в размере 13 409 рублей. Для Центральных и Южных территорий, в том числе для Красноярска, — 12 702 рубля; для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, — 14 731 рубль; на Крайнем Севере — 18 828 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 15 марта изменилась величина прожиточного минимума.

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