Москва, , 14:16 — REGNUM В Москве прокуратура начала проверку по факту происшествия с двухлетней девочкой. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошёл 14 марта на втором этаже магазина, расположенного на улице Нижняя Сыромятническая в Басманном районе города. По предварительным данным, ребёнок подошёл к окну и свалился с высоты. При этом между полом и окном никакого ограждения не было.

Указано, что девочке оказали медицинскую помощь. В надзорном ведомстве оценят соблюдения требования законодательства организацией, а также родителями ребёнка.