Киев, , 14:21 — REGNUM Во второй половине июня 2021 года Украина и Евросоюз могут подписать соглашение об общем авиационном пространстве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, беседуя 16 марта с представителем правительства в Верховной раде Василием Моканом.

«Мне Еврокомиссия на прошлой неделе сообщила, что они уже во второй половине апреля засылают всё в Совет Европы на принятие и прохождение всех бюрократических этапов, а во второй половине июня мы уже ожидаем подписание», — рассказал министр.

Криклий отметил, что соглашение позволит украинским авиаперевозчикам избавиться от бюрократических процедур при получении разрешения на работу с аэропортами Европы.

Напомним, ранее исполняющий обязанности директора госпредприятия «Украэроруха» Андрей Ярмак заявил, что после госпереворота 2014 года потенциал воздушного пространства Украины используется примерно на треть.

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