Киев, 16 марта 2021, 14:21 — REGNUM Во второй половине июня 2021 года Украина и Евросоюз могут подписать соглашение об общем авиационном пространстве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, беседуя 16 марта с представителем правительства в Верховной раде Василием Моканом.
Криклий отметил, что соглашение позволит украинским авиаперевозчикам избавиться от бюрократических процедур при получении разрешения на работу с аэропортами Европы.
Напомним, ранее исполняющий обязанности директора госпредприятия «Украэроруха» Андрей Ярмак заявил, что после госпереворота 2014 года потенциал воздушного пространства Украины используется примерно на треть.
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