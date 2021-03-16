Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростовской области осталось менее 7% доз вакцины от COVID-19, сообщил в телеэфире донской губернатор Василий Голубев.

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«Мы получили более 109 тысяч доз вакцины, 93% из них уже задействовано. Но есть правила, которые мы договорились строго исполнять. Есть вакцина — надо максимально быстро отдавать её людям для того, чтобы они эту прививку делали», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области открыто более 80 прививочных кабинетов, задействованы мобильные бригады, развёрнуты мобильные пункты вакцинации. На Дону планируется привить от COVID-19 более 2 млн жителей. В настоящее время прививку получили лишь немногим более 103 тысяч человек.

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