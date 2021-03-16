Левашинский район, Дагестан, , 14:15 — REGNUM В Дагестане попали под уголовное преследование трое сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Предприимчивые газовики зарабатывали на списывании долгов за газ у жителей селения Леваши, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В результате проверки, проведенной совместно с полицией, были установлены трое местных жителей, у которых имелись значительные задолженности за потребленный газ. Однако злоумышленники из числа сотрудников территориального участка межрегионгаза предлагали оплатить им лично часть суммы долга.

В обмен на это мошенники снижали показания приборов учета и аннулировали долги. Общая сумма, которую незаконно заработали газовики-коррупционеры, составила 80 тыс. рублей.

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями стали мастер по работе с населением, контролер и оператор территориального участка.