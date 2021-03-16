Сеул, , 14:20 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Sedaily со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

По состоянию на 13 марта на территории страны выявлено 106 случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Корейского института экономики сельского хозяйства (KREI) предположили, что производство куриных яиц с марта по май текущего года может сократиться на 17%, а их стоимость, напротив, увеличиться до 68%.

Читайте также: В Южной Корее анонсировали рост цен на куриные яйца из-за птичьего гриппа