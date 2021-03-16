Симферополь, , 14:13 — REGNUM Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении крымских политиков, переехавших после 2014 года на Украину и призывающих сегодня к действиям против полуострова и его жителей.

«Мы будем инициировать вместе с главой республики (Сергеем Аксёнвоым), чтобы были возбуждены дела против крымских отщепенцев, которые, не стесняясь вещают на всю страну (Украину) с экранов телевизоров, какие нужно сделать гадости для крымчан», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что власти Украины устроили Крыму после 2014 года энергетическую, транспортную, продовольственную и водную блокады, а также призывает ввести санкции против жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого почти 97% участников голосования выступили за воссоединение с Россией. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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