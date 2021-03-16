Белгород, , 14:17 — REGNUM Незадекларированные товары на сумму более 200 тысяч рублей выявили в феврале 2021 года сотрудники Белгородской таможни. Предметы пытались вывезти на Украину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Незаявленные товары обнаружили на посту МАПП Нехотеевка с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Только за февраль таможенники выявили коммерческую партию рыболовных приманок, 57 женских пальто, несколько рулонов технической полиэфирной ткани, сотни автомобильных запчастей. В общей сложности стоимость нелегальных товаров превысила 200 тысяч рублей.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.