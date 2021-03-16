Москва, , 14:13 — REGNUM В Москве задержали российскую фристайлистку Анну Орловскую, у которой обнаружили героин. Об этом 16 марта сообщает в Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсменку задержали на Рублёвском шоссе, где она работала «закладчицей». У неё были при себе семь свёртков героина, которые она должна была разнести по адресам.

Также у неё нашли мобильные телефоны, банковские карты и связки ключей. Орловская призналась, что успела сделать одну из так называемых закладок.

Орловская является чемпионкой России по лыжному фристайлу. В 2012 году она победила в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, а также заняла место в топ-10 на одном из этапов Кубка мира. Впоследствии её дисквалифицировали на два года за применение запрещённых препаратов.