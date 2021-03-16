Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM В сеть выложили новый постер будущего фильма «Смертельная битва». Изображение было опубликовано 16 марта на портале Screen Rant.

Издание обратило внимание на оружие, которое держит в руках Кол Янг, а также на необычную одежду персонажа, которая представляет собой текстурированную бронированную куртку.

Автор статьи предположил, что поскольку Кол держит в руках тонфу (традиционное холодное оружие жителей японского острова Окинава), то в фильме может быть показана его связь с Эденией (мир в другом измерении вселенной Mortal Kombat).

https://twitter.com/jamiemayfield15/status/1371732563509837824

Напомним, роль Кола Янга в «Смертельной битве» исполнит Льюис Тан. В играх серии Mortal Kombat тонфу регулярно использует Таня — дочь посла Эдении в других мирах. Премьера «Смертельной битвы» запланирована на 16 апреля 2021 года.

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