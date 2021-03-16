Москва, , 14:17 — REGNUM В Подмосковье выполняют поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу по массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом 16 марта рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой государства.

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Глава региона отметил, что прививочная кампания в Подмосковье идет активными темпами. Вакцинация происходит не только в поликлиниках и стационарах, но и в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

«Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации», — отметил Воробьев.

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