Москва, , 14:25 — REGNUM Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможности возобновления авиасообщения со странами ЕС, учитывая сложную эпидемическую обстановку в этом регионе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили о перспективе возобновления воздушного сообщения со странами Европы. Песков переадресовал вопрос оперштабу под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«В Европе ситуация гораздо более напряженная. Наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений», — указал Песков.

Он отметил, что и «транспортники, и штаб» внимательно следят за динамикой заболевамости, но в Европе пока наблюдается очень нестабильная ситуация. В России складывается более оптимистичная картина, но повода расслабляться нет, так как появляются новые штаммы коронавируса.

Санитарные службы РФ находятся в постоянной мобилизации на случай выявления новых мутаций, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила полёты в ряд государств после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Воздушное сообщение восстановлено с рядом стран СНГ, Египтом, Турцией, Сербией, Японией, Грецией и другими странами.