Сергиев Посад, Московская область, , 14:14 — REGNUM Проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, при котором пострадали девять детей, начали следователи. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

«Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в результате чего произошло ДТП с участием маршрутного транспорта, перевозящего детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, 15 марта в 15:00 водитель микроавтобуса «Газель Некст», двигаясь по маршруту по дороге со стороны города Сергиев Посада в направлении посёлка Смена, неправильно выбрал скорость движения и не учел фактора непогоды и гололед, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

«Всем пассажирам Газели, а это девять детей в возрасте от 11 до 17 лет, а также водителю на месте оказана медицинская помощь. Никто из них не госпитализирован», — также добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи запросили у компании, которой принадлежит микроавтобус, все необходимые документы и ведут опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что рейсовый автобус, в котором находились 11 человек, перевернулся в Шуйском районе Ивановской области.