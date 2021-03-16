Сергиев Посад, Московская область, 16 марта, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, при котором пострадали девять детей, начали следователи. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Следователем следственного отдела по городу Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в результате чего произошло ДТП с участием маршрутного транспорта, перевозящего детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, 15 марта в 15:00 водитель микроавтобуса «Газель Некст», двигаясь по маршруту по дороге со стороны города Сергиева Посада в направлении посёлка Смена, неправильно выбрал скорость движения и не учел фактор непогоды и гололеда, из-за чего транспортное средство опрокинулось.

«Всем пассажирам «Газели», а это девять детей в возрасте от 11 до 17 лет, а также водителю на месте оказана медицинская помощь. Никто из них не госпитализирован», — также добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи запросили у компании, которой принадлежит микроавтобус, все необходимые документы и ведут опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что рейсовый автобус, в котором находились 11 человек, перевернулся в Шуйском районе Ивановской области.