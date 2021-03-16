Пенза, , 14:13 — REGNUM Родители дошколят, проживающие в Пензенской области, обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой отменить ограничения в детсадах, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие обращения пензенцы стали публиковать в Instagram главы области под постом о смягчении режима повышенной готовности для предприятий общественного питания.

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Так, пользователи соцсетей просят о снятии ограничении с детских садов и школ, кто-то задал вопрос о концертной деятельности в Пензе, интересовались отменой масочного режима. Несколько родителей дошкольников буквально засыпали главу области просьбами о разрешении побывать на выпусных утренниках, ведь дети активно готовятся к ним, а созерцать такой знаменательный день через объектив видеокамеры огорчительно. Родители хотят разделить праздник вместе с детьми.

Ответа со стороны руководителя исполнительной власти пока не последовало. Сегодня Белозерцев с рабочей поездкой находится в Городищенском районе.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области сняты ограничения на работу учреждений общественного питания. Глава области заявил на своей странице в Instagram, что к нему поступило большое число обращений от предпринимателей с просьбой разрешить деятельность по ночам.

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