Новочебоксарск, Чувашия, , 14:09 — REGNUM В Новочебоксарске организована проверка по факту обрушения в детском саду крыши веранды. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 15 марта около 21:00. По данным надзорного ведомства, в новочебоксарском детском саду № 40 «Радость» обрушилась крыша веранды детской площадки, пострадавших нет.

«Предварительная причина обрушения — накопление снежной массы на крыше веранды», — отмечается в сообщении.

По данному факту началась проверка, решается вопрос о возбуждении административного дела.

В адрес главы администрации Новочебоксарска прокуратурой внесено представление с требованием об устранении нарушений и привлечении в виновных лиц к ответственности.

Отметим, что 6 марта в Моргаушском районе Чувашии под тяжестью снега частично обрушилась крыша здания на территории средней школы № 1. Пострадавших нет. В министерстве образования республики отмечали, что это здание бывшего интерната, которое использовалось под склад и книгохранилище. В 2017 году его признали аварийным и планируется снести.