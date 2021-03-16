Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен в том, что выход из пандемии COVID-19 должен быть плавным. Об этом глава региона заявил в телеэфире.

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«Несмотря на то, что сегодня мы себя чувствуем стабильнее, нужно при каждом шаге точно понимать, куда мы движемся, какие последствия могут быть. Мы видим снижение, хорошую динамику, и неслучайно были приняты решения по смягчению обстановки. <…> Плавный выход из этой ситуации — это единственное правило, которое нужно точно реализовать. И тогда у нас есть возможность оценивать ситуацию конкретную. <…> Чтобы не было возврата и шагов назад, мы идём вперёд выверено. Нельзя ни в коем случае, торопясь, делать ошибки», — сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с февраля работает система COVID-светофор. Так называемая санитарная карта позволяет оценить ситуацию в каждом муниципальном образовании и принять решение о смягчении или ужесточении коронавирусных ограничений.

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