Иерусалим, , 14:12 — REGNUM В Иудейской пустыне обнаружен библейский свиток 2000-летней давности, сообщает Jerusalem Post 16 марта со ссылкой на заявление Израильского управления древностей.

Подобных открытий не делалось десятилетиями после обнаружения Свитков Мертвого моря. Два десятка фрагментов записей были найдены в пещере в Иудейской пустыне в результате многолетней операции, целью которой было обследование всех пещер этого района.

Свиток написан по-гречески, имя Бога в нем появляется на древнем иврите. Он содержит отрывки из пророков.

«Вот что вы должны делать: говорить друг другу правду, воздавать истинную и совершенную справедливость у ваших ворот. И не замышляйте зла друг против друга, и не любите лжесвидетельства, потому что все это я ненавижу, — провозглашает Господь», — говорится в одном из найденных фрагментов, содержащем отрывок из книги пророка Захарии.

Помимо манускрипта, в пещере хранилось еще несколько уникальных находок, в том числе клад монет времен восстания Бар-Кохбы, детский скелет возрастом около 6000 лет, и 10 000-летняя исключительно хорошо сохранившаяся корзина, которая, по мнению экспертов, может быть самым ранним предметом такого рода, когда-либо обнаруженным.