Москва, , 14:08 — REGNUM Предложение получить меры социальной поддержки по ссылке из sms-сообщения — это всегда мошенничество, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Все надбавки и начисления к пенсиям, социальным пособиям и прочим выплатам осуществляются либо автоматически в дополнение к тем выплатам, что уже поступают на счёт гражданина, либо требуют подачи специального заявления в органы власти лично, почтой или через портал «Госуслуги».

Никакая идентификация или подтверждение законности начисления по ссылкам из sms-сообщений не требуется. Получив какие-либо неизвестные ссылки, советую не переходить по ним.

Всю информацию о выплатах, государственных услугах и прочем можно узнать, зайдя через любой браузер на официальные сайты государственных органов или позвонив по телефонам, указанным на этих сайтах, а также через портал «Госуслуг».

Алгоритм получения социальных выплат такой: сначала выявляется законность и обоснованность их начисления, и уже потом производятся сами начисления, а не наоборот, в чем пытаются убедить мошенники.

Если человеку по ошибке начислили выплаты, их придется вернуть, по официальным реквизитам, которые также можно проверит на официальном сайте, и с указанием назначения платежа.

Но ни о какой ответственности за незаконное получение мер социальной поддержки при отсутствии в этом вины человека быть не может», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники придумали новую схему обмана жителей России. Злоумышленники рассылают гражданам sms-сообщения о якобы поступлении на их счёт средств соцподдержки.

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