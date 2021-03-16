Москва, , 14:08 — REGNUM Та динамика цен на углеводороды, которая наблюдается в настоящее время, не позволяет нефтегазовому сектору РФ вернуться к показателям начала 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, комментируя информацию о рекордном падении прибылей крупного и среднего бизнеса РФ в 2020 году.

«Крупный бизнес у нас — традиционно сырьевой сектор, металлургия, нефтехимия, химия. В прошлом году сырьевой сектор провис, его прибыль пострадала больше всего. Из всего этого на подъеме, пожалуй, оказалась только металлургия. Это и вылилось в снижение прибылей крупного и среднего бизнеса, — сказал Свириденко. — Глубина падения несколько смягчена для восприятия, так как мы видим ситуацию в рублях. В долларах она была бы куда хуже».

По его мнению, ситуация, наверное, могла бы быть лучше, если бы российская экономика была более диверсифицирована.

«В целом нефтяной и газовый сектор чувствуют себя лучше, но еще недостаточно хорошо, цены возвращаются, но объемы поставок все еще меньше обычных где-то на 20%. То есть пока динамика не позволяет вернуться к началу 2020 года», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Олег Коробченко заявил, что в условиях падения доходов населения России бизнес не сможет развиваться.

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