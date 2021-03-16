Йошкар-Ола, 16 марта 2021, 14:06 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 188 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в регионе выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 198 случаев.
Читайте также: В Марий Эл три дня подряд выявляют по 25 новых носителей коронавируса