Йошкар-Ола, , 14:06 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в регионе выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 198 случаев.

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