Ташкент, , 14:06 — REGNUM Депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил план по развитию сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель министра инвестиций и внешней торговли республики Лазиз Кудратов на встрече с членом коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андреем Слепневым.

По его словам, в рамках принятого документа поставлены задачи по согласованию законодательства, в том числе в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Кудратов добавил, что в структуре министерства инвестиций создано специальное подразделение, которое займется вопросами сотрудничества с ЕАЭС.

Член коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев сказал, что согласование законов поможет Узбекистану при подготовке к вступлению в ВТО. Кроме того, гармонизация законодательства позволит увеличить внешний товарооборот республики с ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года товарооборот между Узбекистаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 75%.

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