Москва, , 14:06 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, обязывающий заказчиков обосновывать максимальную и минимальную цену договоров в рамках госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Предусматривается обязанность заказчиков устанавливать в положении о закупке порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора.

Нормы направлены на установление «прозрачных» правил для участников закупок.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обязывает обосновывать начальные цены договоров в госзакупках