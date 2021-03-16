Тюмень, , 14:05 — REGNUM В Тюменской области в 2021 будут введены в эксплуатацию семь школ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Тюмени появятся две школы: в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева на 1200 мест и в районе жилищного комплекса «Звездный городок» на 1200 мест.

В сёльской местности Тюменской области появятся школы в селе Уват на 360 мест, в деревне Хмелёва на 60 мест, а также средние учебные заведения с дошкольными отделениями в селе Заводопетровское Ялуторовского района на 36 мест, в поселке Курья Вагайского района на 34 места; в деревне Индери Вагайского района на 24 места.