Йошкар-Ола, , 14:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 марта выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено также 25 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 198 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 192 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 188 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 818 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 164 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 396 человек, из них у 387 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписан 41 пациент, при этом госпитализированы 34 жителя Марий Эл.