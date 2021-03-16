Ярославль, 16 марта, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле начата доследственная проверка по факту смерти 19-летнего защитника санкт-петербургского МХК «Динамо» Тимура Файзутдинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского управления СКР.

Момент происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM хоккеист скончался в реанимации больницы имени Соловьева. В больницу игрок попал после того, как шайба попала ему в голову.

«Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК «Динамо» города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта текущего года, в результате которой 16 марта спортсмен скончался. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ярославском управлении Следственного комитета России.

В ближайшие два дня все матчи в Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейной лиги будут начинаться с минуты молчания в память о хоккеисте.