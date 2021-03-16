Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Бывшая сотрудница министерства образования Мурманской области Лилия Хоруженко, сбившая в 2018 году мальчика, получит компенсацию от семьи ребёнка в виде 54 тысяч рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в одном из дачных поселков. Женщина на автомобиле сбила 13-летнего подростка, который на велосипеде выезжал со второстепенной дороги на главную и не убедился в отсутствии автомобилей.

После аварии женщина обратилась в суд с требованием выплатить ей компенсацию за повреждение автомобиля. Октябрьский районный суд Мурманска присудил выплатить Хоруженко 120 тыс. рублей. Однако родители пострадавшего ребенка с решением суда не согласились.

Точку в истории поставил третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, который снизил требуемую сумму компенсации на 50%.