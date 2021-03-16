Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки, предполагающие ответственность за клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе. Наш долг защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, признав такие действия одной из форм реабилитации нацизма.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, максимальный штраф — до 5 млн рублей.

Так же будет караться оскорбление памяти защитников Отечества.

По этой статье предлагается наказывать именно за оскорбления, имеющие отношения к Великой Отечественной войне, уточнили в профильном комитете Госдумы.

Клевета в отношении ветеранов станет одной из форм реабилитации нацизма.

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