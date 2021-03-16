Москва, 16 марта, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов последует до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.

При этом если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета — до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.

Сейчас эти штрафы составляют максимум 500 тыс. рублей.