Госдума ужесточает наказание за реабилитацию нацизма
Москва, 16 марта, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.
Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах предполагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.
За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов последует до 3 лет колонии или штраф до 3 млн рублей.
При этом если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета — до 5 лет колонии или штраф до 5 млн рублей.
Сейчас эти штрафы составляют максимум 500 тыс. рублей.