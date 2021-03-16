Саранск, , 14:00 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1950 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Ещё одна пациентка 1956 года рождения попала в больницу с аналогичным диагнозом, осложнившимся двусторонней тотальной пневмонией. Лечение осложняла гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 183 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в Мордовии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 493 случаев.

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