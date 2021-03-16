Москва, , 14:05 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье стабилизировалась. Об этом 16 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину.

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Глава Подмосковья отметил, что 2020 год был для региона сложным. Московская область заняла третье место среди субъектов России по числу выявленных случаев COVID-19. На борьбу с последствиями пандемии в Подмосковье поступило 30 млрд рублей из федеральных источников, кроме того, в два раза больше средств было направлено на эти цели из регионального бюджета.

Воробьев также отметил, что в регионе выполнено поручение главы государства о выплатах врачам. Кроме того, для медицинского персонала сохранили также региональную и федеральную выплаты.

«Ситуация стабилизировалась. Слава богу, мы видим заметное снижение и активно ведём уже работу по сворачиванию коек», — сказал Воробьев.

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