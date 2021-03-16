Афины , , 14:05 — REGNUM Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас рекомендовал всем сохранять спокойствие и собранность в отношении вакцины AstraZeneca во время анализа научных данных после того, как несколько стран Европейского союза временно прекратили её использование. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai 16 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Мы ждем решений официальных организаций, таких как Европейское агентство по лекарственным средствам, которые соберутся по этому вопросу позже на этой неделе, — подчеркнул Кикилиас. — До тех пор, пока EMA не скажет иначе, вакцинация вакциной AstraZeneca будет продолжаться».

Кикилиас отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам является учреждением, рекомендациям которого правительство и компетентные органы Греции добросовестно следуют с момента начала вакцинации. По его словам, некоторые страны в вопросе с вакциной производства AstraZeneca «ходят туда-сюда», и призвал всех дождаться решений ЕМА.

От препарата AstraZeneca отказываются страны одна за другой. Вакцинацию уже приостановили ряд стран, включая Германию.