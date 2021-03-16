Саранск, , 13:59 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 марта выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 493 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 16 486 жителей Мордовии. 183 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончались двое жителей республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 606 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2031 человека.