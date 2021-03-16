Черкесск, , 13:59 — REGNUM Рост турпотока на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии в период горнолыжного сезона 2020/2021 годов составил 54%. Всего туркластер принял около 500 тыс. гостей. Это рекордный показатель за восемь лет с начала работы курорта, сообщили 16 марта в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

По словам гендиректора компании Хасана Тимижева, за последние годы средний прирост числа туристов, приезжающих в «Архыз», составляет до 20%. Курорт входит в тройку наиболее популярных горнолыжных курортов России.

«Убежден, что рекордное число гостей нынешней зимой — не столько результат закрытых границ, сколько закономерный рост популярности нашего курорта в горнолыжном сообществе», — заявил Тимижев.

В нынешнем сезоне работа курорта будет продолжена и после марта, когда традиционно завершаеся высокий сезон. Этому способствуют большое количество снега, выпавшего зимой, и прогнозы на снегопады в ближайшее время. Так что администрация «Архыза» рассчитывает принимать любителей кататься до мая.