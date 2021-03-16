Москва, , 13:59 — REGNUM Временной промежуток между вакцинацией двумя дозами «Спутника V» может быть увеличен до двух месяцев. Об этом в ходе брифинга заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев», — сказал Гинцбург.

По его словам, увеличение сроков между двумя дозами вакцины никак не повлияет на её эффективность.