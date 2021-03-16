Бишкек, , 13:58 — REGNUM Министерство здравоохранения и соцразвития опровергло распространяемые в соцсетях и мессенджерах слухи о том, что власти Киргизии намерены выдать многодетным семьям дополнительные пособия.

«Появившаяся в интернете информация о том, что президент Садыр Жапаров якобы подписал указ о выплате 3 тысяч сомов (2,6 тысячи рублей) семьям с тремя и более детьми, причем вне зависимости от их доходов, является фейком», — подчеркивают в ведомстве.

Также министерство обратилось к киргизстанцам с убедительной просьбой не вводить общественность в заблуждение, занимаясь распространением подобной ничем не подтвержденной информации.